Dallas, grüne Bohnen und eine AdlerfederJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 10: Dallas, grüne Bohnen und eine Adlerfeder
19 Min.Folge vom 21.08.2026
Sheldons Schuldirektor rät Mary und George, ihren Sohn auf eine Schule für Hochbegabte zu schicken. Die befindet sich allerdings in Dallas - viel zu weit weg für Mary! Sheldon hingegen ist von der Idee begeistert, also darf er in seinen neuen Lebensabschnitt starten. Doch die Euphorie gerät bald an ihre Grenzen.
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Young Sheldon
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen