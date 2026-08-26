Niesen, Nachsitzen und ein echter TexanerJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 13: Niesen, Nachsitzen und ein echter Texaner
21 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
In der Schule ist Erkältungszeit, was Sheldon in Alarmbereitschaft versetzt: Aus Angst vor Keimen türmt er aus Miss McElroys Unterricht, weswegen er nachsitzen soll. Doch auch dort macht er sich aus dem Staub, was zu Sheldons Suspendierung führt. Sein Glück - denn nun kann er sich zu Marys Leidwesen keimsicher in der Garage verbarrikadieren!
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Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen