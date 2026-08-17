Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Sheldon

Ein Aufnäher, ein Modem und ein Magengeschwür

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 17.08.2026
Ein Aufnäher, ein Modem und ein Magengeschwür

Ein Aufnäher, ein Modem und ein MagengeschwürJetzt kostenlos streamen

Young Sheldon

Folge 6: Ein Aufnäher, ein Modem und ein Magengeschwür

19 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Ein Wissenschaftler der NASA hält einen Vortrag in Sheldons Klasse. Als er das Superhirn nicht ernst nimmt und seine Fragen ignoriert, fasst Sheldon einen Entschluss: Er will dem Mann beweisen, dass es möglich ist, eine Rakete bei der Rückkehr aus dem Weltraum sicher zu landen! Dabei verbeißt er sich so sehr in seine Arbeit, dass er ein Magengeschwür bekommt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

Alle 3 Staffeln und Folgen