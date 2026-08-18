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Young Sheldon

Rinderbraten, Voodoo und Kaffee aus New Orleans

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 18.08.2026
Rinderbraten, Voodoo und Kaffee aus New Orleans

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Young Sheldon

Folge 7: Rinderbraten, Voodoo und Kaffee aus New Orleans

19 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

George senior möchte unbedingt Meemaws Rezept für ihre sensationelle geräucherte Rinderbrust. Doch Meemaw rückt es nicht raus, im Gegenteil: Sie lässt George mehrmals so richtig auflaufen. Das führt zu Streit zwischen ihm und Mary, und die Kids machen sich Sorgen, dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Sheldon weiß jedoch Rat ...

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