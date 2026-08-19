Cape Canaveral, Schrödingers Katze und die BlitzeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Cape Canaveral, Schrödingers Katze und die Blitze
19 Min.Folge vom 19.08.2026
Mary wünscht sich, dass George mehr mit Sheldon unternimmt. Also fährt er mit dem Knirps und Georgie Richtung Cape Canaveral, um den Start eines Space-Shuttles zu beobachten. Doch das Wetter macht dem Trio einen Strich durch die Rechnung. Mary, Meemaw und Missy gönnen sich derweil eine Auszeit im Beauty-Salon, die ungeahnte Konsequenzen hat.
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Young Sheldon
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH & © Season 1-3, Season 6-7: Warner Brothers International Television Distribution Inc.
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