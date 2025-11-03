Der weltbeste Dad und das Team WissenschaftJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 5: Der weltbeste Dad und das Team Wissenschaft
20 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 6
Während Mary mit Pastor Jeff unterwegs ist, bekommt George Besuch von Billy, der ihn um Erlaubnis bittet, mit Missy auszugehen. Verblüfft über die Frage gibt er dem Jungen einen gutgemeinten Ratschlag. Derweil tüfteln Sheldon und Dr. Linkletter an einer schier unlösbaren Gleichung. Sheldon möchte gern Dr. Sturgis um Hilfe bitten, aber Linkletter weigert sich aufgrund seiner Rivalität mit Sturgis. Connie ist indes nach der Pleite ihres illegalen Spielcasinos frustriert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen