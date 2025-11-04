S-E-X und der Teddybär-TrickJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 6: S-E-X und der Teddybär-Trick
20 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Missy stellt Pastor Rob eine Reihe von Fragen über romantische Beziehungen, sodass er beschließt, dass es an der Zeit ist, mit den Schülern über das Thema Sex zu sprechen. Mary ist jedoch der Meinung, dass dies in der Verantwortung der Eltern liegen sollte, und so sucht sie das Gespräch mit Missy und Sheldon. Dabei stellt sie sich allerdings mehr als ungeschickt an. Indes will Georgie für Meemaw im geheimen Casino arbeiten, doch sie ist nicht bereit, ihn zu bezahlen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen