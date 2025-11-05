Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte KnieJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 7: Die verhängnisvolle Brücke und das verdrehte Knie
20 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Dales Ex-Frau June ist in ihrem Frisörsalon auf einem Klecks Haargel ausgerutscht und hat sich das Knie verdreht. Als sie Probleme hat, aus ihrem Sessel aufzustehen, ruft sie Dale zur Hilfe. Am Abend klagt er über Rückenschmerzen. Als Meemaw die Ursache dafür erfährt, ist sie entsetzt. Indes ist Sheldon hingerissen von Professor Boucher, der seine Klasse mit militärischer Disziplin führt. Die Begeisterung ebbt allerdings so schnell ab, wie sie gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen