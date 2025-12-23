Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Eine Wetterfee in Spe und ein Glücksbaby

ProSiebenStaffel 6Folge 19vom 23.12.2025
Eine Wetterfee in Spe und ein Glücksbaby

Young Sheldon

Folge 19: Eine Wetterfee in Spe und ein Glücksbaby

19 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Im Gespräch mit einer Kommilitonin stellt Sheldon fest, dass ihm einige wichtige Projekte in seinem Lebenslauf fehlen. Er muss sich nun beeilen, wenn er den Anschluss an die Konkurrenz nicht verlieren will. Schuld an der Misere tragen seiner Meinung nach natürlich alle anderen. Mandy ist derweil frustriert, weil sie nach Ceecees Geburt gerne wieder arbeiten möchte. Doch dafür braucht sie Georgies Unterstützung.

Young Sheldon
ProSieben
Young Sheldon

Young Sheldon

