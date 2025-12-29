Deutsches Essen und ein gefährlicher alter MannJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 20: Deutsches Essen und ein gefährlicher alter Mann
18 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6
Sheldon ist aufgeregt, weil Dr. Sturgis ihm eine Zusammenarbeit mit der Universität von Heidelberg ermöglicht. Dafür muss er allerdings den Sommer in Deutschland verbringen. Das gefällt Mary und George überhaupt nicht, denn sie sollen für alle anfallenden Kosten aufkommen. Missy trifft derweil auf die Nichte von Pastor Rob. Die beiden Mädchen haben sofort einen Draht zueinander und verabreden sich zu einem Videoabend.
Young Sheldon
