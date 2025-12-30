Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Sauerkraut und frische Windeln

ProSiebenStaffel 6Folge 21vom 30.12.2025
Sauerkraut und frische Windeln

Folge 21: Sauerkraut und frische Windeln

20 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6

Um sich auf den Sommer in Deutschland und die dortige Zeitverschiebung vorzubereiten, schläft Sheldon tagsüber. Weil er deswegen nachts wach ist, ertappt er Missy bei einem ihrer heimlichen Ausflüge. Sheldon sorgt sich um seine Schwester, will sie aber nicht vor ihren Eltern verraten. Mandy bittet Georgie derweil, mit ihr einen Wellness-Trip zu unternehmen, während Meemaw gemeinsam mit Dale babysittet.

