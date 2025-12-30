Sauerkraut und frische WindelnJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 21: Sauerkraut und frische Windeln
20 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 6
Um sich auf den Sommer in Deutschland und die dortige Zeitverschiebung vorzubereiten, schläft Sheldon tagsüber. Weil er deswegen nachts wach ist, ertappt er Missy bei einem ihrer heimlichen Ausflüge. Sheldon sorgt sich um seine Schwester, will sie aber nicht vor ihren Eltern verraten. Mandy bittet Georgie derweil, mit ihr einen Wellness-Trip zu unternehmen, während Meemaw gemeinsam mit Dale babysittet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Sheldon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen