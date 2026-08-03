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Young Sheldon

Betrugsversuch und Arztbesuch

ProSiebenStaffel 7Folge 10vom 03.08.2026
Betrugsversuch und Arztbesuch

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Young Sheldon

Folge 10: Betrugsversuch und Arztbesuch

21 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Meemaw muss Sozialstunden ableisten und braucht dafür ein passendes Projekt. Sie sucht ihre Bewährungshelferin auf, die ihr erzählt, dass sie für die Kirche arbeiten könnte. Meemaw wittert ihre Chance, doch noch straffrei davonzukommen, sofern Mary mitspielt und ihre Arbeitsstunden quittiert. Da hat sie die Rechnung aber ohne ihre streng gläubige Tochter gemacht. Georgie gerät derweil zwischen die Fronten seiner Schwiegermutter und seiner Ehefrau.

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