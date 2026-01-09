Frankensteins Computer und ein Zeichen des HimmelsJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 5: Frankensteins Computer und ein Zeichen des Himmels
19 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Mary schwärmt für den Fernsehprediger Travis Lemon und spendet ihm 50 Dollar. Einige Tage später flattert eine unerwartete Steuerrückzahlung über 800 Dollar ins Haus. Mary ist davon überzeugt, dass das ein Zeichen von Jesus ist. Billy hat sturmfrei und Missy überredet ihn, eine Party zu schmeißen. Evan und dessen Kumpel Joaquin bitten Sheldon um Hilfe: Sie möchten einen Algorithmus programmieren, der die Börse knackt und mit dessen Hilfe alle steinreich werden.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
