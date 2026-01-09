Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 7Folge 5vom 09.01.2026
19 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Mary schwärmt für den Fernsehprediger Travis Lemon und spendet ihm 50 Dollar. Einige Tage später flattert eine unerwartete Steuerrückzahlung über 800 Dollar ins Haus. Mary ist davon überzeugt, dass das ein Zeichen von Jesus ist. Billy hat sturmfrei und Missy überredet ihn, eine Party zu schmeißen. Evan und dessen Kumpel Joaquin bitten Sheldon um Hilfe: Sie möchten einen Algorithmus programmieren, der die Börse knackt und mit dessen Hilfe alle steinreich werden.

