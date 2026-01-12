Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Kirchen und zwei listige Großmütter

ProSiebenStaffel 7Folge 6vom 12.01.2026
Folge 6: Zwei Kirchen und zwei listige Großmütter

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Mary ist es ein Dorn im Auge, dass Georgie und Mandy die Hochzeitsplanungen nach dem Tornado haben schleifen lassen. Sie drängt die beiden, sich um einen Termin zu kümmern, bis Mandy letztendlich einwilligt. Während der Hochzeitsvorbereitungen haben Mary und Mandys Mutter Audrey die ein oder andere Meinungsverschiedenheit.

