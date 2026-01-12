Zwei Kirchen und zwei listige GroßmütterJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 6: Zwei Kirchen und zwei listige Großmütter
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Mary ist es ein Dorn im Auge, dass Georgie und Mandy die Hochzeitsplanungen nach dem Tornado haben schleifen lassen. Sie drängt die beiden, sich um einen Termin zu kümmern, bis Mandy letztendlich einwilligt. Während der Hochzeitsvorbereitungen haben Mary und Mandys Mutter Audrey die ein oder andere Meinungsverschiedenheit.
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
