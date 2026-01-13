Zum Inhalt springenBarrierefrei
Young Sheldon

Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller

ProSiebenStaffel 7Folge 7vom 13.01.2026
Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller

Folge 7: Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

In Anwesenheit von CeeCee, Meemaw und Dale wollen Mandy und Georgie den Bund der Ehe eingehen. Plötzlich stürmen nicht nur die restlichen Coopers, sondern auch Audrey und Jim McAllister ins Rathaus. Nach einigem Hin und Her wird die Zeremonie vollzogen. Am nächsten Tag starten die Frischvermählten in die Flitterwochen, während Meemaw auf CeeCee aufpasst. Die Polizei hat jedoch von ihrem illegalen Spielcasino erfahren und verhaftet sie ...

