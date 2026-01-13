Ein Eimer Spaghetti und Leichen im KellerJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 7: Ein Eimer Spaghetti und Leichen im Keller
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
In Anwesenheit von CeeCee, Meemaw und Dale wollen Mandy und Georgie den Bund der Ehe eingehen. Plötzlich stürmen nicht nur die restlichen Coopers, sondern auch Audrey und Jim McAllister ins Rathaus. Nach einigem Hin und Her wird die Zeremonie vollzogen. Am nächsten Tag starten die Frischvermählten in die Flitterwochen, während Meemaw auf CeeCee aufpasst. Die Polizei hat jedoch von ihrem illegalen Spielcasino erfahren und verhaftet sie ...
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
