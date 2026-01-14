Eine Fessel am Fuß und eine SchlangeJetzt kostenlos streamen
Young Sheldon
Folge 8: Eine Fessel am Fuß und eine Schlange
19 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Nachdem die Polizei von Meemaws illegalen Geschäften erfahren hat, wird die ältere Dame mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause festgesetzt. Sie hat keine Ahnung, was sie dort mit ihrer Zeit anfangen soll - und so überlegt sie, wie sie ihren ungewollten Begleiter schnellstmöglich wieder loswird. Außerdem müssen sie und Georgie einen Weg finden, um Geld zu verdienen. Ohne ihr Spielcasino sind beide arbeitslos. Für Georgie ergibt sich allerdings bald eine neue Karrierechance.
Young Sheldon
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen