Young Sheldon

Eine Fessel am Fuß und eine Schlange

ProSiebenStaffel 7Folge 8vom 14.01.2026
Folge 8: Eine Fessel am Fuß und eine Schlange

19 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Nachdem die Polizei von Meemaws illegalen Geschäften erfahren hat, wird die ältere Dame mit einer elektronischen Fußfessel zu Hause festgesetzt. Sie hat keine Ahnung, was sie dort mit ihrer Zeit anfangen soll - und so überlegt sie, wie sie ihren ungewollten Begleiter schnellstmöglich wieder loswird. Außerdem müssen sie und Georgie einen Weg finden, um Geld zu verdienen. Ohne ihr Spielcasino sind beide arbeitslos. Für Georgie ergibt sich allerdings bald eine neue Karrierechance.

