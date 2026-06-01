Yukon Gold
Folge 10: Kenne deine Grenzen
43 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Die Goldsucher rüsten sich für einen letzten Anlauf auf Gold. Kens Versuch, 100 Unzen aus ergiebigem Boden zu holen, scheitert, als der Mine der Treibstoff ausgeht. Er muss den Waschbetrieb einstellen und sich über die gefährliche Straße am Moose Creek kämpfen, um eine Tankstelle zu erreichen.
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Yukon Gold
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited