Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 14.05.2020: Massenmord im Krankenhaus
44 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12
1996, Glendale, Kalifornien: Larry Schlegel verbringt den Silvesterabend bei seiner alten Mutter im Krankenhaus, und die Stimmung ist gut, denn noch hat Larry keine Ahnung, dass dies ihr letztes Zusammentreffen sein wird. Während einer Routineermittlung trifft Detective Will Currie auf eine Krankenschwester, die angibt, in einer Klinik in Glendale Patienten zu ermorden. Falschaussage oder das Bekenntnis einer Serienkillerin? Currie sucht mit Hochdruck nach Beweisen. Währenddessen bildet Sergeant John McKillop eine Task Force und ahnt nicht, welche Ausmaße dieser Fall bekommen wird.
