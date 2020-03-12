Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 12.03.2020: Kindes Killer
44 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12
2001, Everett, Washington: Greg Heimann fährt nachhause und muss feststellen, dass sein Vater spurlos verschwunden ist und seine 89-jährige, pflegebedürftige Großmutter seit Tagen alleine gelassen wurde. Währenddessen beginnt für Detective Gary Fortin ein Rennen gegen die Zeit, um die Zusammenhänge eines Verkehrsunfalles, eines blutbespritzten Zimmers und eines Netzes aus Lügen zu erfassen und mit der schrecklichen Beobachtung eines Kindes zusammenzubringen. Und Donda Peterson ist einer Ohnmacht nahe, als sie erfährt, dass ihr Teenager-Sohn wegen Mordverdacht verhaftet wurde.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.