Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale

Massenmord im Krankenhaus

TLC
Folge vom 14.05.2020
Massenmord im Krankenhaus

Massenmord im KrankenhausJetzt kostenlos streamen

Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale

Folge vom 14.05.2020: Massenmord im Krankenhaus

44 Min.
Ab 12

1996, Glendale, Kalifornien: Larry Schlegel verbringt den Silvesterabend bei seiner alten Mutter im Krankenhaus, und die Stimmung ist gut, denn noch hat Larry keine Ahnung, dass dies ihr letztes Zusammentreffen sein wird. Während einer Routineermittlung trifft Detective Will Currie auf eine Krankenschwester, die angibt, in einer Klinik in Glendale Patienten zu ermorden. Falschaussage oder das Bekenntnis einer Serienkillerin? Currie sucht mit Hochdruck nach Beweisen. Währenddessen bildet Sergeant John McKillop eine Task Force und ahnt nicht, welche Ausmaße dieser Fall bekommen wird.

