Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 19.03.2020: Unvergessene Vaterliebe
44 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
Am 26. April 1986 nimmt das Leben von drei Menschen in Beaverdam, Mississippi, eine schreckliche Wendung: Schon immer spürte Brandon Lafferty, dass seine Familie ein Geheimnis verbirgt. Und als er die Wahrheit über seinen Vater erfährt, bricht seine Welt zusammen. Auch Marty Thomas ist in Panik. Die 13-Jährige hat ein schreckliches Verbrechen überlebt und konnte die Täter identifizieren. Doch die Männer entkommen, und das Mädchen befürchtet, dass sie sie nun umbringen. Polizeineuling Robert Owen wird unterdessen zum Schauplatz eines Doppelmordes gerufen und heftet sich den Tätern an die Fersen.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.