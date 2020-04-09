Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 09.04.2020: Vergänglicher Ruhm
1991, Tucson, Arizona: Schon bald nach ihrem Umzug findet Brandi McClain neue Freunde und trifft außerdem einen Jungen, in den sie sich verliebt. Doch dann wird Brandis Leben auf den Kopf gestellt. In San Diego ist Ermittler Terry Jensen mit Hochdruck damit beschäftigt, ein vermisstes Mädchen wiederzufinden. Und es scheint ein Fall zu sein, der in einer Sackgasse endet. Doch als die Wahrheit ans Licht kommt, ist Jensen in seinen Grundfesten erschüttert. Und Pastor Auggie Costantinos Bündnis mit Gott wird fast gleichzeitig auf eine harte Probe gestellt, als er sich mit den falschen Leuten einlässt.
