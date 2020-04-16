Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Folge vom 16.04.2020: Ein sehr schlechter Tag
44 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
An einem Frühlingsmorgen 1994 nimmt das Leben von drei Menschen in Boone County, Kentucky, eine schreckliche Wendung. Aaron Gillum und seine Mittschüler besuchen die elfte Klasse der Ryle High-School und sitzen im Mathe-Unterricht, als Schüler Clay Shrout mit angespanntem Gesicht ins Zimmer kommt und eine Pistole zieht. Er erzählt, dass er einen sehr schlechten Tag habe und nimmt seine Klassenkameraden und die Lehrerin als Geiseln. Stephen Sorrell, der stellvertretende Schulleiter, erfährt kurz darauf von der Geiselnahme, informiert die Polizei und betritt dann selbst das Klassenzimmer.
