Zerstört in Sekunden
Folge vom 18.04.2009: Episode 13
24 Min.Folge vom 18.04.2009Ab 12
Wenn hunderte Tonnen PVC brennen und 1900 Hektoliter hochentzündliche Chemikalien mit einem Schlag in die Luft fliegen, entsteht das reinste Hölleninferno. In Südamerika wurde dieses Horrorszenario bittere Realität, als in einer Plastikfabrik in Santiago de Chile ein Brand völlig außer Kontrolle geriet: Durch die massive Explosion wurden Trümmerteile der Anlage bis in die umliegenden Stadtviertel geschleudert. Doch erst als sich der giftige Rauch nach Stunden wieder verzogen hat, wird das ganze Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Weitere schockierende Originalaufnahmen sind in dieser Folge von „Zerstört in Sekunden“: Ein Motorradunfall bei 200 km/h und ein Ski-Video, das zum Katastrophenfilm wurde.
Genre:Reality, Wissenschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.