Zerstört in Sekunden
Folge vom 28.03.2009: Episode 6
23 Min.Folge vom 28.03.2009Ab 12
Ein Streifenwagen in Weatherford, Texas, verfolgt einen mutmaßlichen Räuber. Der Verdächtige rast durch eine Wohngegend und versucht, die Beamten mit überhöhter Geschwindigkeit abzuhängen. Auf einer Bundesstraße schert das Fahrzeug plötzlich aus und gerät auf die Gegenfahrbahn. Plötzlich rast der Amokfahrer mit 180 km/h frontal auf einen Kleinbus zu. Außerdem in dieser Episode: Der Horror-Crash eines 900 PS-Schnellboots, und der Absturz eines Rettungshelikopters.
