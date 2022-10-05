Sendung vom 5. Oktober 2022Jetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 24: Sendung vom 5. Oktober 2022
61 Min.Folge vom 05.10.2022Ab 12
Die Themen der Sendung: Deep-Fakes: Was steckt dahinter und wie können wir sie erkennen? // Linn & Leo über den Fall Andreas Darsow // Was können wir gegen den Klimawandel unternehmen? // Sind Algen und Insekten das Essen der Zukunft?
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben