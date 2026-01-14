Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zigby, das Zebra

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

Leider hat der Regen den Ameisenhaufen total zerstört, und so wissen die kleinen Tiere gar nicht, wo sie wohnen und ihre Nahrung aufbewahren sollen. Zigby springt in die Bresche. Unmittelbar neben seinem eigenen Baumhaus baut er ihnen in Windeseile das reinste Ameisenschloss. Merkwürdig ist nur, dass ab diesem Zeit-punkt bei Zigby, aber auch bei vielen anderen auf der Insel Essen spurlos verschwin-det. Sollten die Ameisen etwa die Diebe sein? Zigby beginnt die Ermittlung und kann dabei kaum auf die Hilfe seines Freundes McMeer rechnen. Denn dem knurrt mal wieder vor Hunger tüchtig der Magen! Und mit leerem Magen lässt sich schlecht ermitteln.

Studio 100 International
