Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 45vom 14.01.2026
11 Min.Folge vom 14.01.2026

McMeer weiß nicht, was ein „Hobby“ ist. Also erklärt es ihm Zigby und kommt bei der Gelegenheit auf die Idee, dass sich doch alle Freunde auf der paradisischen Insel ein neues Hobby ausdenken sollen. Gegen Abend dann, so Zigby, sollen alle Einfälle öffentlich vorgeführt werden. Insbesondere die Mädchen Vicky, Celine und Elle zeichnen sich in ihren Überlegungen durch Einfallsreichtum aus. Sie probieren Jong-lieren, Stepptanzen, das Springen auf einem Hüpfstock und Einradfahren aus, und obwohl sie sich nicht immer einig sein, was das besste und aufregendste neue Hobby ist, sind sie am Abend, als sich alle Freunde wieder zusammenfinden, mit ihrem Auftritt die absoluten Stars

Studio 100 International
