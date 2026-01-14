Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beim gemeinsamen Essen mit seinen Freunden kommt Zigby auf die Idee, eine Gaststätte zu eröffnen. McMeer soll kochen, währen Zigby und Bertie die Kellner spielen. Nachdem die drei Freunde die Werbetrommel gerührt haben, ist das Lokal bis auf den letzten Platz gefüllt. Doch ausgerechnet an diesem Tag fühlt sich McMeer dermaßen schlapp, dass er es kaum fertig bringt, auch nur eines der bestellten Gerichte zu kochen. Das stellt Zigby und Bertie natürlich vor heftige Probleme, denn die Gäste murren und werden immer ungeduldiger. Da bleibt eigentlich nur noch die Möglichkeit, um Beistand für den eingeschlafenen Küchenchef zu bitten und aus einigen Gästen im Handumdrehen Köche zu machen.

