Staffel 1Folge 10vom 31.05.2026
Die Rucksack-AttackeJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 10: Die Rucksack-Attacke
21 Min.Folge vom 31.05.2026
Zoeys geliebter Rucksack ist auf einmal weg - was doppelt schwer wiegt, da der Rucksack ein einzigartiges Exemplar ist. Was Zoey erst einmal nicht weiß: Stacy steckt dahinter. Die arbeitet im Buchladen der Pacific Coast Academy und hat sich das Teil unter den Nagel gerissen. Prompt gerät das ganze Internat ins Rucksack-Fieber. Zunächst kommt keiner Stacy auf die Schliche, die die daraus resultierenden Vorteile erst einmal genießt. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse, und für Zoey ist die Zeit des Handelns gekommen. Sie beschließt, Stacy mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und sich das zurückzuholen, was ihr gehört.
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Zoey 101
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany