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Zoey 101

NickelodeonStaffel 1Folge 12vom 31.05.2026
Gefährliches Spiel

Gefährliches SpielJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 12: Gefährliches Spiel

22 Min.Folge vom 31.05.2026

Zoey und ihre Freunde wollen unbedingt den Turnunterricht schmeißen. Zum Glück entdecken sie in den Schulvorschriften eine Gesetzeslücke: Jetzt wollen sie ein Frisbee-Golf-Team gründen. Damit das Team offiziell anerkannt werden kann, müssen sie in einem Wettkampf antreten und mindestens ein Spiel gegen ein bereits anerkanntes Team gewinnen. Chase plant, als Gegner eine eher unterdurchschnittliche Mannschaft einzuladen. Dummerweise holt er versehentlich ein Team der Jugendstrafanstalt von Ridgeway an den Start. Die sind nicht nur richtig gut, sondern gewinnen natürlich auch das Entscheidungsspiel. Doch dann versuchen sie, ihren Bewährungshelfern durch die Maschen zu schlüpfen - zur Strafe gilt das Spiel für sie als verloren, und das Team der Pacific Coast Academy steht schließlich doch noch als Gewinner da.

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