Kampf der RoboterJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 5: Kampf der Roboter
Zoey hat Ärger mit drei arroganten Computerfreaks - die glauben nämlich, ständig mit ihrem "überlegenen" Wissen prahlen zu müssen. Um den Eierköpfen zu beweisen, dass sie nicht unschlagbar sind, fordert Zoey sie heraus: Beim Roboter-Kampfwettbewerb will sie mit ihrer eigenen Maschine gegen die der Freaks antreten. Zu dumm, dass weder Zoey noch ihre Freunde auch nur den blassesten Schimmer vom Roboterbau haben. Kurzerhand rekrutieren sie die smarte, aber etwas eigenbrötlerische Quinn als Chefkonstrukteurin. Endlich scheint dem Bau des ultimativen Kampfroboters nichts mehr im Wege zu stehen. Doch Logan kann's mal wieder nicht lassen: Er macht sich über Quinn lustig, die daraufhin den Dienst quittiert...
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