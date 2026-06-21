Staffel 3Folge 10vom 21.06.2026
RingenJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 10: Ringen
23 Min.Folge vom 21.06.2026
Pech für Zoey: Durch eine Reihe dummer Zufälle landet sie in der Ringermannschaft der Schule. Weil sie dort das einzige Mädchen ist, lässt sie der Coach zwar wochenlang trainieren, aber nie kämpfen. Als 'Wiedergutmachung' will er sie aber immerhin bei der bevorstehenden Landesmeisterschaft aufstellen. Dumm nur, dass sie dort gegen ein wahres Ringer-Monster antreten muss.
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Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany