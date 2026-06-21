Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Zoey 101

NickelodeonStaffel 3Folge 13vom 21.06.2026
Michael liebt Lisa

Michael liebt LisaJetzt kostenlos streamen

Zoey 101

Folge 13: Michael liebt Lisa

23 Min.Folge vom 21.06.2026

Michael hat sich in seine Mitschülerin Lisa verliebt. Da er entsetzlich nervös ist, passieren ihm jedes Mal Missgeschicke, wenn er mit ihr spricht. Zoey entschließt sich, Michael ein wenig unter die Arme zu greifen. Sie lädt Lisa zu einer Talentveranstaltung ein, auf der Michael singen wird. Kann er Lisa hier endlich becircen - oder macht ihm seine Nervosität wieder einen Strich durch die Rechnung?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Zoey 101
Nickelodeon

Zoey 101

Alle 1 Staffeln und Folgen