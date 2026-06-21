Eine Hand wäscht die andereJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 15: Eine Hand wäscht die andere
Zoeys Lieblingsautorin kommt in die Stadt, und natürlich möchte Zoey sich die Chance nicht entgehen lassen, ihr Idol endlich persönlich kennen zu lernen. Da Zoey noch keinen Führerschein hat, braucht sie jemanden, der sie vom Campus in die Stadt mitnimmt und bei der Buchpräsentation absetzt. Das Transportproblem erweist sich jedoch als weitaus schwerwiegender, als Zoey vermutet hatte: Die Lehrerin, mit der sie fahren will, erkrankt plötzlich und muss ihr absagen. Daraufhin bittet Zoey Coco um Hilfe - aber die will nur fahren, wenn Michael ihr vorher ein üppiges Festmahl kredenzt; und auch Michael hat ein drängendes Problem, das nur von Stacey gelöst werden kann. So setzt sich die Kette aus kleinen und großen Gefälligkeiten schier endlos fort. Es sieht ganz so aus, als müsste Zoey schließlich doch zu Hause bleiben; es sei denn, ihr fällt etwas ein, um alle ihre Freunde gleichzeitig zufrieden zu stellen.
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