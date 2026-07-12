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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 12vom 12.07.2026
Zoey auf der Suche (1)

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Zoey 101

Folge 12: Zoey auf der Suche (1)

23 Min.Folge vom 12.07.2026

Das Ende des Schuljahres steht bevor - und damit auch der alljährliche Abschlussball! Zoey hat beschlossen, die Ferien in Maui zu verbringen. James würde gerne mitkommen, aber als er Zoey danach fragt, reagiert sie wenig enthusiastisch. Zeichnet sich etwa eine Beziehungskrise zwischen den beiden ab?

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