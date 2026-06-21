Rippchen und BetrügerJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 16: Rippchen und Betrüger
Zoey hat geerbt - allerdings kein Geld, sondern eine Wagenladung Rippchen. Um die gewaltige Menge Frischfleisch loszuwerden, beschließt Zoey, an der PCA einen Rippchen-Grillwettbewerb zu veranstalten. Doch die Veranstaltung steht unter keinem guten Stern: Michael und Logan, die eigentlich ein Team bilden wollten, geraten sich schon bald in die Haare. Ein besonders haariges Problem hat auch Quinn: Nachdem sie versehentlich eine von Marks Augenbrauen abgesengt hat, erfindet sie flugs ein Haarwuchsmittel, mit dem sie den Schaden wieder gutmachen will. Flugs wird das Mittelchen auf Marks lädierte Braue getupft, eine weitere Probe schmiert sich Quinn zu Testzwecken in die Achselhöhlen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellt, denn die Haare sprießen nicht einfach nur, sie hören gar nicht mehr auf zu wachsen.
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