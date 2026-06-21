Staffel 4Folge 17vom 21.06.2026
Der FeueralarmJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 17: Der Feueralarm
22 Min.Folge vom 21.06.2026
Logan versetzt seine Freunde mit einem neuen Horrorfilm in Angst und Schrecken. Dustin gerät derart in Panik, dass er sich Hals über Kopf in den Mädchentrakt flüchtet. Bei den Jungs braut sich derweil schon neues Unheil zusammen: Mitten in der Nacht schrillt der Feueralarm. Von Rauch und Flammen jedoch keine Spur! Als sich dieses Spiel in den folgenden Stunden noch mehrmals wiederholt, glauben die meisten an einen schlechten Scherz - bis Logan herausfindet, wer wirklich für die Fehlalarme verantwortlich ist.
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Zoey 101
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Nickelodeon Germany