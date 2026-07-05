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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 4vom 05.07.2026
Die Mailboxnachricht

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Zoey 101

Folge 4: Die Mailboxnachricht

23 Min.Folge vom 05.07.2026

Logan hat Dustin zu seinem persönlichen Assistenten gemacht und kommandiert ihn ständig herum. Doch Logan treibt es zu weit: Als er Dustin eine überaus aggressive Nachricht auf dessen Mailbox hinterlässt, quittiert Dustin den Dienst und erzählt seiner Schwester von Logans rüdem Kommandoton. James sorgt dann dafür, dass alle diese Nachricht zu hören bekommen. Logan wird prompt zum Rektor zitiert. Der will ihn der Schule verweisen, wenn er keine Aggressionstherapie macht. Darauf hat Logan überhaupt keine Lust - und findet einen Weg, sich vor zu drücken. Zoey und James wollen ihm das aber nicht durchgehen lassen. Mit einigen Tricks und Kniffen wollen sie dafür sorgen, dass er doch noch seine wohlverdienten Therapiestunden bekommt.

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