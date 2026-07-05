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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 5vom 05.07.2026
Quinn vermisst Mark

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Zoey 101

Folge 5: Quinn vermisst Mark

23 Min.Folge vom 05.07.2026

Mark serviert Quinn ab. Seine Neue, Brooke, ist eine heiße Braut in engen Tanktops mit einem IQ knapp unter dem Gefrierpunkt. Wutentbrannt beschließt Quinn, sich genauso zu stylen wie Brooke. Wenn die Jungs schon auf so was abfahren, dann bitte! Zoey und Lola sind entsetzt und versuchen sie davon abzubringen. Doch als Quinn merkt, dass die Jungs wirklich auf solche Outfits stehen, zieht sie die Sache durch und stellt Mark zur Rede. Dieser erklärt Quinn zu deren Überraschung, dass er Brooke aufgrund ihrer inneren Werte schätzt. Sie sammelt nämliche alte Kalender und strickt gerne. Quinn fällt aus allen Wolken - mit dieser Enthüllung hätte sie nun wirklich nicht gerechnet! Auch Michael steckt in der Klemme: Ein großes schwarzes Pferd ist auf dem Campus aufgetaucht und hat sich Michael als neuen Besitzer auserkoren. Sein 'neuer Freund' verfolgt Michael auf Schritt und Tritt und wird bald ganz schön lästig. Doch wie soll Michael den Gaul bloß wieder loswerden?

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