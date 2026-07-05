Schlechtes TimingJetzt kostenlos streamen
Zoey 101
Folge 6: Schlechtes Timing
Nachdem sich Chase via Videochat mit Zoey in London unterhalten hat, vergisst er, die Verbindung zu trennen. So kann Zoey mithören, wie Chase vor Logan und Michael gesteht, dass er in Zoey verliebt ist. Nach dieser Enthüllung lässt Zoey in England alles stehen und liegen und fliegt zurück nach Amerika. Doch leider wird zeitgleich Chase von seinem schlechten Gewissen geplagt, weil er Zoey geraten hat, nach England zu gehen. Er beschließt, zu Zoey nach London zu ziehen. Die anschließende Überraschung ist auf beiden Kontinenten groß: Als Zoey an der PCA ankommt, ist Chase weg - und in London stellt Chase zu seinem Schrecken fest, dass Zoey nicht mehr auf der Covington-Schule ist. Das Problem ist nur, dass Chase unmöglich zurück an die PCA kann. Er hat seine Eltern so lange genervt, nach London zu dürfen, dass diese ihm das Versprechen abgerungen haben, dann auch ein halbes Jahr dort zu bleiben. Was tun? Zoey und Chase versuchen, über den Videochat Kontakt zu halten, aber alles geht schief. Erst bricht die Leitung zusammen, dann erweist sich Chase' Mitbewohner als absoluter Horror und lässt ihn nicht in Ruhe mit Zoey sprechen, und schließlich kommt dem Pärchen auch noch die achtstündige Zeitverschiebung in die Quere. So beschließen die beiden, abzuwarten und das halbe Jahr irgendwie ohne einander zu überstehen.
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