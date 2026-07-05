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Zoey 101

NickelodeonStaffel 4Folge 7vom 05.07.2026
Lolas Spende

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Zoey 101

Folge 7: Lolas Spende

22 Min.Folge vom 05.07.2026

Zoey und ihre Freunde machen bei einem Wohltätigkeits-Wettbewerb im Gehen mit. Über Sponsoren wollen sie das Geld für den guten Zweck heranschaffen: Je weiter die Strecke, die sie zurücklegen, desto mehr Geld zahlen die Sponsoren. Lola verschätzt sich allerdings gründlich und verspricht den Veranstaltern des Wohltätigkeitsrennens eine utopisch hohe Geldsumme. Als sie ihren Irrtum bemerkt, wendet sie sich hilfesuchend an Zoey. Die verspricht, mit dem Chef der Wohltätigkeitsorganisation zu sprechen und den Irrtum aufzuklären - doch das Gespräch endet nicht so positiv, wie Zoey gehofft hatte. Bei Quinn und Logan stehen derweil einige Änderungen ins Haus: Sie merken, dass sie sich eigentlich gar nicht hassen, sondern gern zusammen wären. Dieser plötzliche Sinneswandel muss vor ihren Freunden natürlich erst einmal verheimlicht werden.

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