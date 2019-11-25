Staffel 1Folge 5vom 25.11.2019
Der SpionJetzt ohne Werbung streamen
Zoey 101
Folge 5: Der Spion
23 Min.Folge vom 25.11.2019
Logan macht den Mädchen ein Friedensangebot in Form eines ausgestopften Kuscheltiers. Doch es ist kein normales Kuscheltier, denn es enthält eine Webcam. Mit der eingebauten Kamera kann Logan Zoey und Co. in ihrem Zimmer ausspionieren. Als die Freundinnen herausfinden, warum alle in der Schule ihre Geheimnisse kennen, brüten sie eine List aus, wie sie Logan eins auswischen können. Für ihren Plan verbünden sie sich mit den anderen Jungs und dem Wirt des Campus Sushi-Restaurants. Werden Sie Logan eine Falle stellen können? Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Zoey 101
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kontor New Media