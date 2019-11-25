Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zoey 101

Staffel 1Folge 5vom 25.11.2019
Der Spion

Folge 5: Der Spion

23 Min.Folge vom 25.11.2019

Logan macht den Mädchen ein Friedensangebot in Form eines ausgestopften Kuscheltiers. Doch es ist kein normales Kuscheltier, denn es enthält eine Webcam. Mit der eingebauten Kamera kann Logan Zoey und Co. in ihrem Zimmer ausspionieren. Als die Freundinnen herausfinden, warum alle in der Schule ihre Geheimnisse kennen, brüten sie eine List aus, wie sie Logan eins auswischen können. Für ihren Plan verbünden sie sich mit den anderen Jungs und dem Wirt des Campus Sushi-Restaurants. Werden Sie Logan eine Falle stellen können? Rechte: Kontor New Media

