Folge 7: Die Star-Party
23 Min.Folge vom 25.11.2019
Der große Frühlingsball steht an. Zoey, Dana und Nicole melden sich für das Organisationskomitee. Sie wollen die ehemals ziemlich lahme Veranstaltung gehörig aufpeppen. Deshalb planen sie den Show-Act Drake Bell zu engagieren. Leider stellt sich heraus, dass der Künstler nicht unter 5.000 Dollar zu haben ist. Die Mädels beschließen eine Fundraising Aktion zu organisieren, um das Geld aufzutreiben. Am Ende bringt das Ganze ihnen jedoch nur schlappe 100 Dollar ein. Den Rest will überraschenderweise der Direktor der Pacific Coast Academy beischießen - unter einer Bedingung: Zoey und ihre Freundinnen müssen sein Auto waschen ... Rechte: Kontor New Media
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
0