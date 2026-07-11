Zugriff - Polizei im Spezialeinsatz
Folge vom 11.07.2026: Der aus dem Dunkeln kam
44 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Ein Mann wankte in Dorset zur Einfahrt eines Parkplatzes. Er setzte sich, eine Familie auf Fahrrädern kam vorbei, hielt an und rief den Rettungsdienst. Timothy Brehmer blutete und gab an, er sei niedergestochen worden. Die Polizeibeamten waren sichtlich überrascht, denn sie kannten den Verletzten: Es handelte sich um einen Kollegen. In Devon im Südwesten Englands kümmerten sich Mitarbeiter eines Cafés ebenfalls um eine verwundete Person. Der 36-jährige Luke Dann behauptete, man habe ihn verfolgt und angegriffen. Entsprach seine Aussage der Wahrheit?
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Genre:Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.