Boliviens "Gefängniskinder" - Das Kinderheim im Kokain-Hotspot! (2002)
Boliviens "Gefängniskinder" - Das Kinderheim im Kokain-Hotspot! (2002)
Die katholische Schwester Ingrid Pentzek aus dem westfälischen Rheine lebt seit 1964 in Bolivien, dem ärmsten Land Südamerikas. Die ausgebildete Tropenmedizinerin und Erzieherin war zunächst als Lehrerin in der Nähe von La Paz tätig, bis sie zusammen mit einer deutschen Ärztin im bolivianischen Dschungel eine Sozialstation für die dort lebenden Indios gründete. Nach lebensgefährlichen Konflikten mit der Drogenmafia in den 80er Jahren gründete sie 1987 zusammen mit einem Schweizer Priester ein Kinderheim am Stadtrand von Cochabamba, dem Hauptumschlageplatz für Kokain in Bolivien. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Betreuung der sogenannten Gefängniskinder: Kinder, deren Eltern offiziell wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzen, oft jedoch ohne rechtsgültiges Urteil. Die Gefangenen leben dort mit ihren Familien in "Käfigen" von ca. 9 Kubikmetern - Gewalt und Kinderprostitution sind an der Tagesordnung. Die hygienischen Bedingungen sind miserabel. Schwester Ingrid besucht einmal pro Woche die vier Gefängnisse von Cochabamba, verpflegt die Gefangenen, denn eine vom Staat finanzierte Gefängnisverpflegung gibt es nicht. Focus TV hat Ingrid Pentzek und ihre Helfer:innen 2002 bei ihrer karitativen Arbeit begleitet.