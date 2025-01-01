Du liebst Fernsehen und Filme? Wir auch.
Willkommen bei Joyn.
Was gibts bei Joyn zu sehen?
Was ist eigentlich Joyn?
Joyn ist eine App. Mit Joyn kannst du über 60 TV Sender live schauen. Außerdem gibt es eine Mediathek, mit der du Serien und Shows streamen kannst, dazu Originals und Exclusives, also Serien, die du nur auf Joyn schauen kannst. Ach ja, Joyn ist kostenlos – und das bleibt auch so.
Und viele Weitere.
Und was ist ?
kann alles, was Joyn auch kann – und noch viel mehr. Denn mit PLUS+ hast du das volle Paket: eine riesige Film-Bibliothek mit aktuellen Blockbustern, komplette Serien und noch mehr Originals und Exclusives als bei der kostenlosen Version von Joyn. Dazu hast du mit über 70 Sendern (darunter 4 Pay TV Kanälen) ein größeres Angebot an Live TV. Das Ganze erlebst du in brillanter HD-Qualität (soweit verfügbar).
Wie kann ich das schauen?
Du kannst Joyn mit der App auf dem Handy und Tablet nutzen, im Webbrowser oder zu Hause auf dem Fernseher. Oder alles zusammen. Wenn du wissen willst, auf welchen Geräten du Joyn nutzen kannst, schau mal hier.