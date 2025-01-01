Der Schatz der weißen Falken
Der Schatz der weißen Falken
Heroldsbach im Sommer 1981. Kurz bevor der 11-jährige Jan mit seinen Eltern in die Stadt zieht, will er mit seinen besten Freunden noch das größte Abenteuer seines Lebens bestehen und den sagenumwobenen Schatz der weißen Falken finden. Doch die rivalisierende Bande der schlagkräftigen Marie lässt sich den nicht so einfach vor der Nase wegschnappen ... Rechte: Falcom
Genre:Kinder, Abenteuer, Historisches Drama
Produktion:DE, 2005
