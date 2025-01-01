Döbel an der Wasseroberfläche
12 Min.Ab 12
12 Min.Ab 12
Döbel an der Wasseroberfläche
Raubfisch-Angeln: In den Sommermonaten ist es sehr spannend auf Döbel an der Wasseroberfläche zu Angeln. Die Hauptbeute dieser ¿friedlichen¿ Räuber besteht nun oft aus Kleinfischen aber auch Käfer und Insekten stehen ganz oben auf ihrer Speisekarte. Sie halten sich gerne in strömungsberuhigten Bereichen der großen Industrieflüsse auf, finden Deckung unter Bäumen und Büschen und lauern dort ihrer Beute auf. Ein perfekt platzierter Oberflächenköder wird oft schon beim eintreffen brutal attackiert und ein spannender Drill beginnt.
Genre:Spezial, Angeln
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Topwater Productions