Ein Kulturerbe vor dem aus: Ein Kampf um die eigene Existenz!
Ein Kulturerbe vor dem aus: Ein Kampf um die eigene Existenz!
Viele Männer sind Modell-Sammler. Traum-Autos aus Plastik, die im Hobby-Keller versteckte Spielzeugeisenbahn, Kriegsgerät im Mini-Format. Doch welcher Jäger sammelt schon die „Titanic“, den Orient-Express, Schloss Neuschwanstein und ein U-Boot? In begehbarer Größe und das alles vereint in einem Garten? Helmut Pokorny, ein Münchner Grafik-Designer, suchte mit seiner Familie vor rund vielen Jahren nur ein Häuschen auf dem Lande, um wenigstens am Wochenende der Großstadt entfliehen zu können. Dann begann er seine Kindheitsträume zu realisieren: ein eigenes Schloss, ein eigener Oceanliner, ein U-Boot zum Abtauchen. Am Ende half fast das ganze Dorf beim Bauen mit. Irgendwann ist Pokornys „Traumgarten“ zum Ausflugsziel geworden, das von Schulklassen, Touristengruppen, Hochzeitspaaren besucht wird – kostenfrei, natürlich, denn Helmut freut sich immer über Gäste. Doch dann ist die kreative Idylle bedroht: denn die Eigentümer des Gartengrundstücks haben Eigenbedarf angemeldet. Helmut Pokorny muss 300.000 Euro auftreiben, um den Garten kaufen und den Abriss seiner Bauwerke verhindern zu können. Focus TV hat den Träumer Pokorny 2012 dabei begleitet, wie er - gezwungenermaßen - zum Geschäftsmann wird.